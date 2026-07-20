Da due anni si segue il futuro del Distretto Commerciale Alto Sannio. La questione è stata portata più volte in Consiglio comunale e discussa pubblicamente, con l’obiettivo di tutelare il commercio, considerato uno dei pilastri dell’economia locale. La preoccupazione riguarda l’andamento e le prospettive di sviluppo del distretto, che coinvolge le aree interne. Nessuna decisione è stata ancora presa e il tema resta al centro dell’attenzione delle istituzioni.

“Da due anni seguo con attenzione il percorso del Distretto Commerciale Alto Sannio, portando più volte la questione in Consiglio comunale e intervenendo pubblicamente perché ritengo che il commercio rappresenti uno dei pilastri fondamentali dell’economia delle nostre aree interne. Proprio per questo credo sia arrivato il momento di fare un bilancio serio e di chiedersi quali risultati concreti siano stati raggiunti. La sensazione è che, fino ad oggi, si sia dato molto spazio alla comunicazione e molto meno alla costruzione di interventi realmente capaci di sostenere le imprese e contrastare il progressivo impoverimento dei nostri territori.” “Le risorse disponibili sono certamente utili – spiega – ma da sole non bastano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Marco dei Cavoti, Costantini richiama l’attenzione sul futuro del Distretto Commerciale Alto Sannio

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