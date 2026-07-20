La movida nel largo San Giovanni Maggiore e nelle zone vicine a Pignatelli continua a essere fuori controllo, nonostante le ripetute segnalazioni di residenti ed esercenti. Le denunce riguardano violenze, spaccio e degrado nel centro storico di Napoli. Le autorità non hanno ancora adottato misure efficaci per arginare il problema, che persiste da anni. La situazione rimane invariata, con residenti vittime di comportamenti problematici e di un crescente degrado urbano.

Movida fuori controllo al largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli e nelle zone limitrofe, dove nonostante gli allarmi ripetuti di residenti ed esercenti che da anni denunciano il degrado che affligge lo slargo nel centro storico di Napoli, la situazione resta immutata. In una lettera indirizzata al sindaco di Napoli, al Consiglio comunale e al prefetto del capoluogo partenopeo, il rettore dell’Università Orientale, Roberto Tortolì, il parroco della basilica di San Giovanni Maggiore, don Salvatore Giuliano, il presidente di Confcommercio Napoli, Massimo Di Porzio, il presidente dell’associazione Decumano del Mare, Ivan Ambrosio, e il presidente dell’associazione Artèteka Fabrizio Caliendo, denunciano che in quest’area «non è più possibile vivere e lavorare serenamente, specialmente dalle ore serali a notte». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - San Giovanni Maggiore, rettore de L'Orientale e parroco: «I residenti vittime di violenze, spaccio e degrado»

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