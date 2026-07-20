La movida nel largo San Giovanni Maggiore e nelle aree vicine a Pignatelli a Napoli continua a essere fuori controllo, nonostante le numerose segnalazioni di residenti ed esercenti. Le denunce riguardano violenze, spaccio e degrado che si protraggono da anni. La situazione nel centro storico resta invariata, con le autorità che non hanno ancora adottato misure efficaci per risolvere il problema. La zona resta sotto osservazione, ma i problemi persistono senza interventi concreti.

Movida fuori controllo al largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli e nelle zone limitrofe, dove nonostante gli allarmi ripetuti di residenti ed esercenti che da anni denunciano il degrado che affligge lo slargo nel centro storico di Napoli, la situazione resta immutata. In una lettera indirizzata al sindaco di Napoli, al Consiglio comunale e al prefetto del capoluogo partenopeo, il rettore dell’Università Orientale, Roberto Tortolì, il parroco della basilica di San Giovanni Maggiore, don Salvatore Giuliano, il presidente di Confcommercio Napoli, Massimo Di Porzio, il presidente dell’associazione Decumano del Mare, Ivan Ambrosio, e il presidente dell’associazione Artèteka Fabrizio Caliendo, denunciano che in quest’area «non è più possibile vivere e lavorare serenamente, specialmente dalle ore serali a notte». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - San Giovanni Maggiore, rettore de L'Orientale e parroco a sindaco e prefetto: «Noi vittime di violenze, spaccio e degrado»

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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