San Donato scatenato | tre innesti in tre giorni

Notizia in breve

Il San Donato Tavarnelle ha completato tre acquisti in tre giorni. Le operazioni di mercato riguardano tre nuovi giocatori che si sono uniti alla rosa in breve tempo. Le firme sono state ufficializzate in questa sequenza di giornate, senza ulteriori dettagli sui nomi o le caratteristiche dei calciatori. La squadra ha così rafforzato il proprio organico in vista delle prossime partite. Le trattative sono state concluse con successo e annunciate ufficialmente dal club.