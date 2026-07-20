San Donato scatenato | tre innesti in tre giorni
Il San Donato Tavarnelle ha completato tre acquisti in tre giorni. Le operazioni di mercato riguardano tre nuovi giocatori che si sono uniti alla rosa in breve tempo. Le firme sono state ufficializzate in questa sequenza di giornate, senza ulteriori dettagli sui nomi o le caratteristiche dei calciatori. La squadra ha così rafforzato il proprio organico in vista delle prossime partite. Le trattative sono state concluse con successo e annunciate ufficialmente dal club.
Il San Donato Tavarnelle infiamma il mercato con un tris di acquisti nel giro di tre giorni. Dopo essersi assicurata le prestazioni di Davide Sardilli, esterno d’attacco dal grande potenziale cresciuto nella prestigiosa fucina di talenti romana della Nuova Tor Tre Teste, e del duttile centrocampista Alessandro Posniak, la società gialloblù ha ufficializzato l’innesto di una nuova saracinesca per la propria porta. Si tratta del promettente portiere Savi Kurtulaj, (’08). Nonostante la giovanissima età, l’estremo difensore entra a far parte delle rotazioni a disposizione di mister Massimo Bagatti, che potrà sfruttarne il talento e la freschezza sia in ottica prima squadra sia in chiave "quote" giovani, un fattore da sempre cruciale per le dinamiche del campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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