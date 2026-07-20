Sampdoria la ricetta di Branco tra occasioni e rilanci | prende forma la nuova creatura di Corradi – VIDEO di Dario Bartolucci

Notizia in breve

La Sampdoria sta lavorando al rafforzamento della squadra sotto la guida di Bernardo Corradi. Il progetto di Branco sta prendendo forma, con attenzione a diverse opportunità di mercato. Il cantiere blucerchiato prosegue a ritmo sostenuto per definire la rosa e le strategie di rafforzamento. Sono in corso analisi e scommesse sul futuro della squadra, mentre le operazioni di mercato continuano a svilupparsi.