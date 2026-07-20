Sampdoria la ricetta di Branco tra occasioni e rilanci | prende forma la nuova creatura di Corradi – VIDEO di Dario Bartolucci
La Sampdoria sta lavorando al rafforzamento della squadra sotto la guida di Bernardo Corradi. Il progetto di Branco sta prendendo forma, con attenzione a diverse opportunità di mercato. Il cantiere blucerchiato prosegue a ritmo sostenuto per definire la rosa e le strategie di rafforzamento. Sono in corso analisi e scommesse sul futuro della squadra, mentre le operazioni di mercato continuano a svilupparsi.
Mercato Sampdoria, scommesse e certezze per Corradi: l’analisi del progetto di Branco – VIDEO di Dario Bartolucci. Il cantiere blucerchiato continua a lavorare a pieno ritmo per dare forma e sostanza alla squadra affidata alle mani di Bernardo Corradi. Gli innesti già ufficializzati — Danel Sinani, Lorenzo Insigne, Tobias Lauritsen, Stefan Gartenmann e Stefano Ravanelli (prelevato a titolo definitivo dal Monza) — tracciano in maniera nitida la rotta intrapresa dal direttore sportivo Americo Branco. La linea guida è chiara: contenere al minimo gli investimenti iniziali, cogliere al volo le occasioni che il mercato offre e scommettere su profili in cerca di riscatto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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