Insigne alla Sampdoria | un colpo di identità tra entusiasmo leadership e una sfida da vincere – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi

Lorenzo Insigne è diventato un nuovo giocatore della Sampdoria. La società ha annunciato l'acquisto, inserendo il calciatore tra le proprie fila. La firma è arrivata nelle ultime ore, e il giocatore ha già iniziato ad allenarsi con il team. La notizia circola sui canali ufficiali, accompagnata da immagini e video dell’accordo. La società ha comunicato il trasferimento senza ulteriori dettagli sull’accordo economico o le modalità di contratto.

Insigne alla Sampdoria: un colpo di peso tra entusiasmo, leadership e una sfida tutta da vincere – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi. La Sampdoria piazza uno dei colpi più affascinanti del suo mercato: Lorenzo Insigne è ufficialmente un nuovo giocatore blucerchiato. L’attaccante classe ’91 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo fino al 2028, come comunicato dal club e riportato da Gianluca Di Marzio. Un innesto che va oltre il semplice valore tecnico: il direttore sportivo Americo Branco porta a Genova un profilo di personalità, esperienza e leadership, capace di incidere dentro e fuori dal campo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Insigne, qualità e carisma per il nuovo progetto blucerchiato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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