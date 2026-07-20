Un ragazzo di 16 anni è in prognosi riservata dopo essere stato picchiato nel parco di Magliano, frazione di Carmiano. Il giovane ha riportato un trauma cranico e lesioni all'occhio, risultando grave. L'aggressione è avvenuta nella notte e ha lasciato il ragazzo in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Massacrato di botte e ridotto quasi in fin di vita. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, comune a pochi chilometri da Lecce. Il fatto è avvenuto nel parco della scienza. Il giovane è stato accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Copertino dal padre, imprenditore locale titolare di una fabbrica nella zona industriale del paese. Gli operatori sanitari gli hanno riscontrato un grave trauma cranico e lesioni a un occhio, disponendone il ricovero in codice rosso. Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, i motivi che l’hanno scatenata e a dare un nome ai responsabili. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, sedicenne pestato a sangue nel parco a Magliano. Trauma cranico e lesioni all'occhio, è grave

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