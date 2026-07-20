salario minimo flop massimo

Una legge sul salario minimo esiste, ma non può essere cancellata dalla politica. Non è una norma costituzionale, ma si basa su principi economici universali. Quando lo Stato decide di aumentare il costo di un fattore produttivo, come il lavoro, qualcuno deve affrontare il pagamento di questa differenza. La legge si applica indipendentemente dalle decisioni politiche, poiché si fonda su regole di mercato e costi di produzione.

C'è una legge che la politica non riesce ad abrogare. Non è scritta nella Costituzione, ma nell'economia di ogni Paese. E dice una cosa semplicissima: se aumenti per decreto il costo di un fattore produttivo, qualcuno dovrà pagarne il prezzo. Può essere l'impresa, comprimendo i margini. Può essere il consumatore, pagando di più. Può essere il lavoratore, se le assunzioni rallentano o il posto di lavoro scompare. Ma il conto arriva sempre. Solo che la politica continua a raccontare il contrario. Da anni il salario minimo viene venduto come la chiave capace di scardinare la cassaforte dei salari bassi. E poiché la campagna elettorale è ormai imminente, anzi i primi segni forti già si intravedono, è assai probabile che le sinistre cavalchino, insieme alle altre, anche la favola rassicurante del salario minimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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