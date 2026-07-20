Sal Da Vinci continua il suo momento d’oro | diventerà nonno per la quarta volta

Da gravidanzaonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante italoamericano annuncia che diventerà nonno per la quarta volta nel 2026. Dopo aver vinto un festival musicale e partecipato all’Eurovision, questa notizia si aggiunge ai successi professionali. La sua vita privata si arricchisce con l’arrivo di un nuovo nipote, senza ulteriori dettagli sulla data precisa o sui genitori del bambino. La notizia viene comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza riferimenti a altre persone o dettagli personali.

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Il 2026 continua a essere un anno magico per Sal Da Vinci, vero mattatore della scena dopo la vittoria a Sanremo con Per sempre sì e la partecipazione, a 57 anni, all’Eurovision; adesso, dopo le gioie professionali, per il cantante italoamericano arriva una gioia che riguarda la sua vita privata: presto diventerà nonno per la quarta volta. A dare l’annuncio è stata la figlia Annachiara, che aspetta il suo secondo figlio. divneterà News Rosario Dawson è "molto emozionata" perché sta per diventare nonna a 44 anni L’attrice di “Sette anime” ha parlato della gravidanza di sua figlia, adottata nel 2014, a Page Six: “Sarò una nonna glamour”. La notizia è arrivata attraverso un post pubblicato da Annachiara su Instagram. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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