Sal Da Vinci continua il suo momento d’oro | diventerà nonno per la quarta volta

Il 2026 continua a essere un anno magico per Sal Da Vinci, vero mattatore della scena dopo la vittoria a Sanremo con Per sempre sì e la partecipazione, a 57 anni, all’Eurovision; adesso, dopo le gioie professionali, per il cantante italoamericano arriva una gioia che riguarda la sua vita privata: presto diventerà nonno per la quarta volta. A dare l’annuncio è stata la figlia Annachiara, che aspetta il suo secondo figlio. divneterà News Rosario Dawson è "molto emozionata" perché sta per diventare nonna a 44 anni L’attrice di “Sette anime” ha parlato della gravidanza di sua figlia, adottata nel 2014, a Page Six: “Sarò una nonna glamour”. La notizia è arrivata attraverso un post pubblicato da Annachiara su Instagram. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Temi più discussi: Sal da Vinci, cresce l’attesa: a Varallo migliaia di fan; Sal Da Vinci riempie la piazza e mette il sigillo sulla 50ma Alpàa; A Sal Da Vinci in dono l'opera di una scolaresca sulla Perdonanza; Sal Da Vinci vince Sanremo, ma il vero caso è (sempre) Napoli.

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