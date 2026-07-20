Un artista ha dichiarato che la madre gli ha insegnato a non giudicare gli altri e a non sentirsi sbagliato. Ha affermato di aver affrontato il palco di Sanremo, dichiarando che lo rifarebbe, perché quell’esperienza lo ha cambiato. Ha spiegato di essere cresciuto con sua madre e di aver imparato a non farsi condizionare dal giudizio altrui, puntando su un confronto piuttosto che sul giudizio.

«Sono cresciuto principalmente con mia mamma e grazie a lei ho imparato a non giudicare gli altri. Non mi sono mai sentito sbagliato. La forza che mi ha dato è stata quella di fregarmene del giudizio altrui e di cercare sempre un confronto invece di giudicare». Il suo carattere indipendente ha influenzato anche il modo di vivere il mondo della musica, fuori dai ranghi. «Il lavoro del cantante viaggia a pari passo con l'hype e i numeri. Però io dico sempre: “Fottiamocene dei numeri”. Se lo scopo è fare arte bisogna andare contro questo sistema malato. Oggi tutti si chiedono: "Quanti numeri hai fatto?". Questa è la morte dell'arte». Chemical ha scelto strade alternative. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Rosa Chemical: «Mia madre mi ha insegnato a non giudicare gli altri e a non sentirmi sbagliato. Sanremo? Lo rifarei. Mi ha cambiato la vita»

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