Romero ‘snobba’ Trump l’ex atalantino non stringe la mano al presidente degli Usa

Durante la finale del Mondiale del 19 luglio, il presidente degli Stati Uniti non ha stretto la mano a un ex calciatore italiano presente all’evento. L’ex giocatore, in occasione della premiazione, ha evitato il contatto con il presidente americano, senza commentare pubblicamente l’accaduto. La presenza di Trump alla partita aveva attirato l’attenzione, anche per il gesto di un dirigente della FIFA che aveva mostrato la coppa senza guanti durante un momento di contatto con il presidente americano.

La presenza di Donald Trump alla finale del Mondiale è stato uno dei principali temi di interesse extra-campo del pomeriggio domenicale del 19 luglio. E non solo perché nel pre-gara il presidente della Fifa Gianni Infantino ha portato la coppa del mondo nel suo box, facendola toccare senza i guanti al presidente americano. Non un’infrazione regolamentare, ma un’immagine che, dato il forte valore simbolico del trofeo, ha fatto storcere parecchio il naso. E non è stata l’unica. Durante la cerimonia finale, dopo aver consegnato la Coppa nelle mani del capitano spagnolo Rodri, Trump è rimasto sul palco, nonostante gli inviti di Infantino a defilarsi mentre la Spagna aspettava di alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni-Trump, incontro al G7: stretta di mano e sorrisi tra la premier e il presidente UsaAl termine dei lavori del G7 a Évian-les-Bains, la premier e il presidente degli Stati Uniti si sono incontrati di nuovo.

Gelo tra Meloni e Trump al vertice Nato di Ankara, lei si gira quando arriva e lui non le stringe la manoDurante il vertice Nato ad Ankara, si è verificato un momento di tensione tra la leader italiana e l’ex presidente degli Stati Uniti.

Argomenti più discussi: Romero snobba Trump: il difensore argentino ignora il presidente americano durante la cerimonia delle medaglie della Coppa del Mondo; Donald Trump interrompe la cerimonia di sollevamento del trofeo della Coppa del Mondo della Spagna nel New Jersey.; Rodri vince il Pallone d’Oro del Mondiale 2026, la reazione di Leo Messi non passa inosservata; La Spagna surclassa l'Argentina con una maestria tattica per vincere la finale della Coppa del Mondo.

Cristian Romero snobba la stretta di mano di Trump nella cerimonia di premiazione della medaglia della Coppa del Mondo reddit

Finale Mondiali: Romero snobba Trump, che resiste sul palco tra i fischiIl difensore argentino Romero ignora Trump alla premiazione, tra fischi e un presidente Usa che non vuole lasciare il palco ... it.blastingnews.com