Roma tra mercato campo e storia | inizia oggi una settimana di fuoco

Inizia oggi una settimana chiave per la squadra di Roma, con l’ufficializzazione dell’acquisto di Summerville, scelto dal direttore sportivo come primo rinforzo del reparto offensivo. Si attende il completamento del secondo acquisto richiesto dall’allenatore. La società ha avviato le procedure per finalizzare gli accordi e rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. La campagna di mercato si concentra sulla zona offensiva e si prevede un'intensa attività nei prossimi giorni.

Settimana fondamentale in casa giallorossa quella che inizia oggi, con la stretta definitiva dell’operazione Summerville individuato dal DS Tony D’Amico come il primo dei due acquisti richiesti da Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto d’attacco. Un’accelerazione dettata dalla fine del Mondiale e soprattutto dall’inizio del ritiro partito già da una settimana, con tanto di prima amichevole giocata ieri e vinta contro la primavera giallorossa a Trigoria. In settimana, più precisamente mercoledì 22 Luglio, ci sarà il lancio del Kit Home della stagione 20262027 con il ritorno dello storico stemma, già presente anche nel kit di allenamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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