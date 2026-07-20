Roma sottopasso di piazza Pia chiuso per una notte | ecco quando e come cambia la mobilità

Il sottopasso di Piazza Pia a Roma sarà chiuso per una notte. La chiusura riguarda uno dei principali collegamenti tra il Vaticano, Castel Sant’Angelo e i lungotevere. La data esatta e le modalità di modifica alla mobilità non sono state ancora specificate. La chiusura temporanea interessa il traffico veicolare nell’area e si prevede che durerà per un solo giorno. Le autorità non hanno comunicato ancora eventuali alternative di percorso o dettagli sulle motivazioni dell’intervento.

Roma, 20 luglio 2026 – Chiusura notturna in arrivo per il sottopasso di Piazza Pia, uno dei principali collegamenti viari nell’area compresa tra il Vaticano, Castel Sant’Angelo e i lungotevere. Il tunnel sarà interdetto al traffico per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Sottopasso di Piazza Pia chiuso: gli orari. La chiusura al transito veicolare scatterà alle ore 22:00 di mercoledì 22 luglio e terminerà alle 6:00 di giovedì 23 luglio. Il provvedimento riguarderà il tunnel nella direzione che conduce verso lungotevere Gianicolense e via Gregorio VII. Lo stop è stato programmato durante la notte per limitare le ripercussioni sulla circolazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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