Roma senza zone d' ombra l' esperto | La pianta giovane non è come l' adulta Una quercia di 70 anni equivale a 3mila arbusti
Un esperto di alberi monumentali critica il metodo di sostituzione adottato dall’amministrazione capitolina nel bilancio arboreo 2021-2025, che prevede la sostituzione uno a uno. Secondo l’agronomo, una quercia di 70 anni equivale a circa 3.000 arbusti giovani, evidenziando che una pianta giovane non può essere paragonata a una adulta. La sua azienda si occupa di verde urbano e si occupa di alberi di grande valore.
Daniele Zanzi, agronomo, titolare dell’azienda Fitoconsult specializzata nel campo del verde urbano, tra i massimi esperti di alberi monumentali, contesta il criterio della sostituzione uno a uno adottato dall’amministrazione capitolina per stilare il bilancio arboreo 2021-2025. L’esperto ritiene, infatti, che «ridurre un albero a un semplice calcolo numerico sia un approccio sbagliato». Perché non è sufficiente applicare il conteggio matematico quando si parla di patrimonio arboreo?«Perché la sostituzione uno a uno non vale quando il rapporto è tra una pianta adulta e una giovane: lo dicono gli studi scientifici e sostenere il contrario non è corretto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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