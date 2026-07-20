Daniele Zanzi, agronomo, titolare dell’azienda Fitoconsult specializzata nel campo del verde urbano, tra i massimi esperti di alberi monumentali, contesta il criterio della sostituzione uno a uno adottato dall’amministrazione capitolina per stilare il bilancio arboreo 2021-2025. L’esperto ritiene, infatti, che «ridurre un albero a un semplice calcolo numerico sia un approccio sbagliato». Perché non è sufficiente applicare il conteggio matematico quando si parla di patrimonio arboreo?«Perché la sostituzione uno a uno non vale quando il rapporto è tra una pianta adulta e una giovane: lo dicono gli studi scientifici e sostenere il contrario non è corretto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma senza zone d'ombra, l'esperto: «La pianta giovane non è come l'adulta. Una quercia di 70 anni equivale a 3mila arbusti»

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