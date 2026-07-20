Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Roma per aver minacciato per più di due mesi le titolari di una tabaccheria in zona Tor Bella Monaca. L’uomo avrebbe preteso quotidianamente denaro e sigarette gratuite, accompagnando le richieste con minacce di morte nel caso di rifiuto. Le donne hanno segnalato le minacce alle forze dell’ordine, che hanno poi arrestato l’individuo.

Avrebbe terrorizzato per oltre due mesi le titolari di una tabaccheria di Roma Tor Bella Monaca, pretendendo ogni giorno denaro e sigarette gratuite e minacciandole di morte in caso di rifiuto. Per questo un 38enne di origine marocchina, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di tentata estorsione continuata e minacce gravi. L’intervento dei militari è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo all’interno dell’attività commerciale mentre, con atteggiamento particolarmente aggressivo, stava minacciando verbalmente le tre titolari del negozio, due sorelle e la loro madre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma, minaccia per mesi tre donne in una tabaccheria: arrestato 38enne per tentata estorsione

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