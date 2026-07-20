Roma il peso del Fair Play Finanziario | Gasperini guarda in faccia la realtà

Il Fair Play Finanziario pesa sulla Roma, che si prepara alla nuova stagione. A Trigoria, durante la prima conferenza stampa dell’anno, il tecnico ha affrontato direttamente le questioni economiche del club. La presentazione si è tenuta il 18 luglio 2026, prima dell’amichevole di esordio. Gasperini ha evidenziato le difficoltà legate ai limiti finanziari imposti dalla normativa. La squadra si avvicina alla stagione con consapevolezza delle restrizioni economiche, senza nascondere le sfide legate al rispetto delle regole.

Il Fair Play Finanziario è il convitato di pietra che accompagna la ripartenza della Roma. A Trigoria, dove il 18 luglio 2026 è andata in scena la prima conferenza stampa dell’annata alla vigilia dell’amichevole d’esordio, Gian Piero Gasperini ha scelto di guardare in faccia il problema. Il tecnico giallorosso pensava che il ritorno in Champions League avrebbe messo a posto i rapporti con la UEFA, ma così non è andata e lui stesso lo ha apertamente riconosciuto. La Champions non è sufficiente. Un’intera estate giallorossa sta dentro quelle parole, “Speravo la Champions bastasse”. Il bilancio, racconta Gasperini, è un bersaglio mobile. Da giugno in avanti le cifre si sono riscritte più volte e infatti la proprietà si è trovata alle prese con un accordo particolare siglato con Nyon. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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