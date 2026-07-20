Roma Cristante al centro del progetto | leader in campo e guida per i giovani

Cristante, appena rinnovato fino al 2028, ha giocato una partita contro la squadra Primavera, segnando un gol. Durante l'incontro, ha parlato con i giovani calciatori, offrendo indicazioni e supporto. La sua presenza in campo e il coinvolgimento con i più giovani sono stati evidenti durante la gara.

Fresco di rinnovo fino al 2028, Cristante si è messo subito in mostra contro la Primavera: gol e tanto dialogo con i giovani per aiutarli a migliorarsi. Con il mercato giallorosso che ancora stenta a decollare, i rinnovi dei veterani Cristante, Mancini e Dybala possono diventare subito un fattore chiave. Tra i tanti giovani di cui dispone la rosa giallorossa, giocatori esperti come loro saranno fondamentali per trascinare la squadra verso nuovi successi. Un faro per i più giovani. Un faro in mezzo al campo, colui che detta i tempi di manovra e smista i palloni da sinistra a destra e viceversa. Prestanza fisica, passaggi precisi ed anche quel gol che non guasta mai, neanche in amichevole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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