Roma altro rilancio per Summerville | cifre mostruose

La Roma sta cercando di acquistare l’esterno olandese del West Ham. La società ha perso Celik, passato alla Juventus a parametro zero, e ha rinnovato i contratti di Mancini e Cristante. Ora punta a rafforzare l’attacco con l’obiettivo di portare a termine l’affare.

La società giallorossa sta facendo di tutto per prendere l’esterno del West Ham e della nazionale olandese. Dopo aver perso Celik che si è trasferito a parametro zero alla Juventus e dopo aver rinnovato i contratti di Mancini e Cristante, la Roma è impegnata adesso a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini. L’oggetto dei desideri della società giallorossa ha un nome e un cognome ben precisi: Crysencio Jilbert Sylverio Cirro Summerville. Gasperini (Ansa Foto) – Calciomercato.it Secondo quanto evidenziato poco fa dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, la Roma sarebbe pronta a inviare una terza offerta ufficiale al West Ham per il cartellino dell’esterno olandese di origini surinamesi classe 2001. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Calciomercato #Roma, il #WestHam rifiuta l'offerta per #Summerville: pronto un altro rilancio #ASRoma x.com

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