Rogo con più inneschi L’ombra del piromane

Nella pineta di Levante si sono registrate nuove fiamme dolose, con almeno due inneschi. Dopo alcuni giorni senza incendi, il fuoco è ripreso intorno alle 20:30 di sabato sera. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’episodio segue un periodo di tregua dopo incendi precedenti nella stessa area. Non sono stati comunicati danni o feriti.

Ancora fiamme dolose nella pineta di Levante. Dopo alcuni giorni di tregua, il piromane della Lecciona è tornato a colpire. Le fiamme, provenienti da due o addiruttura più inneschi, hanno iniziato a propargarsi attorno alle 20,30 di sabato sera con necessario intervento Intervento ieri sera dei vigili del fuoco. Sul posto hanno operato due squadre del distaccamento di Viareggio, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso poco dopo e le squadre sono rientrate nelle rispettive sedi, lasciando sul posto le squadre della protezione civile regionale per le attività di presidio e bonifica, fino alla completa estinzione dell’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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