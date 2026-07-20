Un gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato definitivamente, riaprendo il dibattito sulla legittima difesa. La sentenza stabilisce che la legittima difesa cessa nel momento in cui il pericolo si interrompe. La Lega ha presentato una proposta di legge che prevede di ampliare le condizioni di non punibilità anche nel caso in cui il rapinatore sia in fuga. La questione riguarda i limiti di utilizzo delle armi e la tutela legale in situazioni di rapina.

La condanna definitiva del gioielliere di Grinzane Cavour riapre lo scontro sulla legittima difesa. La sentenza fissa il limite nella cessazione del pericolo, mentre la Lega propone di ampliare le ipotesi di non punibilità anche durante la fuga dei rapinatori. Ecco cosa cambierebbe e perché il dibattito divide politica e giuristi. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

© Torino.repubblica.it - Roggero e la legittima difesa: cosa dice la sentenza e perché la politica vuole cambiare le regole

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Roggero e la Legittima Difesa: Perché lItalia è Divisa sulla Grazia!

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