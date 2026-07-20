Rocca di Papa In Via dell’Osservatorio donna 39enne alterata lancia lo smartphone contro i Carabinieri Cellulare sequestrato e donna arrestata

Notizia in breve

Una donna di 39 anni ha lanciato lo smartphone contro i Carabinieri durante un intervento in Via dell’Osservatorio a Rocca di Papa. La donna era alterata e ha aggredito i militari. Lo smartphone è stato sequestrato e la donna è stata arrestata. L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto dal personale sanitario presente sul posto. Non sono stati riportati altri dettagli sull’accaduto.