Rocca di Papa In Via dell’Osservatorio donna 39enne alterata lancia lo smartphone contro i Carabinieri Cellulare sequestrato e donna arrestata

Da cronachecittadine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 39 anni ha lanciato lo smartphone contro i Carabinieri durante un intervento in Via dell’Osservatorio a Rocca di Papa. La donna era alterata e ha aggredito i militari. Lo smartphone è stato sequestrato e la donna è stata arrestata. L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto dal personale sanitario presente sul posto. Non sono stati riportati altri dettagli sull’accaduto.

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