Riso nero | i benefici per diabete e colesterolo

Il riso nero, una volta riservato agli imperatori in Cina e chiamato “riso proibito”, è ora disponibile come alimento salutare e nutriente per tutti.

Era coltivato in Cina e destinato solo agli imperatori, tanto da essere chiamato “riso proibito”: oggi il riso nero è invece un alimento per tutti, salutare e nutriente. Come spiegato da un recente studio pubblicato su Frontiers in Nutrition il riso nero infatti comporta diversi benefici per la salute, in particolare per quanto riguarda la glicemia, il diabete e il colesterolo, ed è anche ricco di micronutrienti e antiossidanti: in particolare, la quantità di antocianine supera anche quella dei mirtilli. Oltre ai macronutrienti principali (carboidrati, proteine e grassi) il riso nero contiene degli amminoacidi essenziali (triptofano e lisina), minerali (zinco, selenio e ferro) e vitamine (vitamine del gruppo B, vitamina E e beta-carotene). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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