Il campionato di calcio è ricominciato e TIMVISION lancia una nuova offerta dedicata allo sport. La piattaforma streaming presenta un nuovo logo e uno spot con Massimo Lopez e Gigi D'Alessio, che segnano il ritorno del calcio in primo piano. La campagna pubblicitaria accompagna l'inizio della stagione, puntando sulla presenza di contenuti calcistici. Nessuna informazione sulle modalità di abbonamento o sui dettagli dell’offerta è stata comunicata.

Massimo Lopez e Gigi D'Alessio tornano protagonisti dello spot che accompagna l'avvio della stagione calcistica e svela il nuovo logo della piattaforma streaming Il grande calcio torna protagonista su TIMVISION. In vista dell'avvio del prossimo campionato e delle competizioni europee, TIMVISION lancia in TV la nuova offerta dedicata al calcio e presenta il restyling del proprio marchio. Protagonisti dello spot ancora una volta Massimo Lopez e Gigi D'Alessio, impegnati in un'improvvisata partita di calcetto all'interno del fortino. Tra gag e riferimenti al mondo del pallone, emerge la nostalgia di Lopez per il calcio giocato e per le emozioni vissute sul campo, subito appagata da TIMVISION che gli dà la possibilità di tornare a vedere le competizioni più amate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riparte il campionato, TIMVISION scende in campo con la nuova offerta dedicata al calcio

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