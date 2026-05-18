Rinnovato il consiglio provinciale maggioranza al centrodestra

Oggi, poco dopo le 12, a Palazzo Capuleti, sono stati proclamati i membri del nuovo consiglio provinciale di Verona. La maggioranza dei componenti è rappresentata dal centrodestra, che continuerà a ricoprire le cariche per i prossimi due anni. La proclamazione ha concluso le operazioni elettorali e sancito ufficialmente la composizione dell’organo decisionale locale. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto ai risultati delle urne e i consiglieri rimangono in carica fino al prossimo mandato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui