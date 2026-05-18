Rinnovato il consiglio provinciale maggioranza al centrodestra

Da veronasera.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, poco dopo le 12, a Palazzo Capuleti, sono stati proclamati i membri del nuovo consiglio provinciale di Verona. La maggioranza dei componenti è rappresentata dal centrodestra, che continuerà a ricoprire le cariche per i prossimi due anni. La proclamazione ha concluso le operazioni elettorali e sancito ufficialmente la composizione dell’organo decisionale locale. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto ai risultati delle urne e i consiglieri rimangono in carica fino al prossimo mandato.

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Resteranno in carica nei prossimi due anni gli eletti al consiglio provinciale di Verona proclamati poco dopo le 12 di oggi, 18 maggio, a Palazzo Capuleti. Le operazioni di voto, che si sono svolte nella giornata di ieri, hanno visto una partecipazione straordinaria da parte degli amministratori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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