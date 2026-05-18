Rinnovato il consiglio provinciale maggioranza al centrodestra
Oggi, poco dopo le 12, a Palazzo Capuleti, sono stati proclamati i membri del nuovo consiglio provinciale di Verona. La maggioranza dei componenti è rappresentata dal centrodestra, che continuerà a ricoprire le cariche per i prossimi due anni. La proclamazione ha concluso le operazioni elettorali e sancito ufficialmente la composizione dell’organo decisionale locale. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto ai risultati delle urne e i consiglieri rimangono in carica fino al prossimo mandato.
Resteranno in carica nei prossimi due anni gli eletti al consiglio provinciale di Verona proclamati poco dopo le 12 di oggi, 18 maggio, a Palazzo Capuleti. Le operazioni di voto, che si sono svolte nella giornata di ieri, hanno visto una partecipazione straordinaria da parte degli amministratori. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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