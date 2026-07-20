ricordiamoci dei tre bimbi nel bosco

Oggi scade l’ultimo adempimento giuridico nel caso dei tre bambini portati via dai genitori e collocati in una struttura protetta. La vicenda riguarda un procedimento legale aperto dopo che i minori sono stati sottratti alla famiglia. La procedura si inserisce in un contesto più ampio di decisioni giudiziarie e interventi delle autorità competenti. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e discussioni sulla gestione delle situazioni di tutela minorile.

A proposito del corto circuito tra giustizia e buon senso – il caso Roggero – oggi scade l’ennesimo adempimento giuridico nella vicenda dei tre bambini del bosco sottratti ai genitori. Ce lo siamo dimenticati anche noi giornalisti, è la dura e cinica legge dell’informazione che accende e spegne i riflettori in base più che altro a logiche di mercato. E quando il riflettore si spegne ogni vicenda viene inghiottita nel buco nero della burocrazia, degli Azzeccagarbugli, dei codici e dei codicilli. Otto mesi lontani dai genitori e sballottati dentro l’infernale meccanismo dello Stato sarebbero duri per tutti, figuriamoci per dei bambini per i quali ogni singolo giorno è un passo decisivo nel cammino della vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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«Allontanare la mamma e separare i bambini». La decisione del tribunale sulla famiglia nel bosco

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