Richarlison prova a scalare posizioni | primo sondaggio da parte della Juve può essere una settimana decisiva
La Juventus ha inviato il primo sondaggio a Richarlison, cercando di capire la disponibilità dell’attaccante. La società lavora per definire il reparto offensivo in questa settimana. La candidatura dell’attaccante brasiliano si fa più concreta, mentre i dirigenti stanno valutando le opzioni disponibili. La trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, in una fase decisionale chiave per il mercato.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la candidatura di Richarlison prende sempre più quota mentre la dirigenza vive giorni cruciali per definire il reparto offensivo. Le strategie per l’attacco della Juventus entrano nel vivo in vista dei prossimi impegni ufficiali. Secondo quanto approfondito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il profilo di Richarlison rappresenta un’opportunità concreta ed estremamente ghiotta per la Juve. L’attaccante della nazionale brasiliana è stato ufficialmente inserito nella lista dei partenti dal club di appartenenza; infatti, il Tottenham ha deciso di venderlo complice anche un contratto fino al 2027 che impone agli inglesi di cederlo subito per non rischiare di perderlo a zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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