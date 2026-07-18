Kolo Muani alla Juve | dall’ombra di Vlahovic alla volontà di Spalletti la prossima può essere la settimana decisiva

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta lavorando per acquistare un attaccante, con l’allenatore che spinge per Kolo Muani. Tuttavia, la società non ha ancora escluso Vlahovic dalla rosa. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per definire il mercato, mentre l’obiettivo principale rimane rinforzare il reparto offensivo. La sessione estiva entra nel vivo con trattative in corso e decisioni ancora da prendere.

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di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: Spalletti insiste per Kolo Muani ma non chiude le porte a Vlahovic. Tutti gli aggiornamenti sull’attacco. L’intensa sessione estiva della  Juventus  entra nel vivo per consegnare a  Luciano Spalletti  una rosa profondamente rinnovata. Secondo l’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport, le manovre per l’attacco seguono  due  piste ben definite. La più grande e clamorosa sorpresa riguarda  Dusan Vlahovic:  Spalletti riapre a Vlahovic, valutando attentamente questa operazione di mercato. L’esperto centravanti,  che aveva lasciato la Juve a zero ma non ha ancora trovato squadra, assicurerebbe fisicità preziosissima in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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