Kolo Muani alla Juve | dall’ombra di Vlahovic alla volontà di Spalletti la prossima può essere la settimana decisiva
La Juventus sta lavorando per acquistare un attaccante, con l’allenatore che spinge per Kolo Muani. Tuttavia, la società non ha ancora escluso Vlahovic dalla rosa. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per definire il mercato, mentre l’obiettivo principale rimane rinforzare il reparto offensivo. La sessione estiva entra nel vivo con trattative in corso e decisioni ancora da prendere.
di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: Spalletti insiste per Kolo Muani ma non chiude le porte a Vlahovic. Tutti gli aggiornamenti sull’attacco. L’intensa sessione estiva della Juventus entra nel vivo per consegnare a Luciano Spalletti una rosa profondamente rinnovata. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le manovre per l’attacco seguono due piste ben definite. La più grande e clamorosa sorpresa riguarda Dusan Vlahovic: Spalletti riapre a Vlahovic, valutando attentamente questa operazione di mercato. L’esperto centravanti, che aveva lasciato la Juve a zero ma non ha ancora trovato squadra, assicurerebbe fisicità preziosissima in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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