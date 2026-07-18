Kolo Muani alla Juve | dall’ombra di Vlahovic alla volontà di Spalletti la prossima può essere la settimana decisiva

Notizia in breve

La Juventus sta lavorando per acquistare un attaccante, con l’allenatore che spinge per Kolo Muani. Tuttavia, la società non ha ancora escluso Vlahovic dalla rosa. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per definire il mercato, mentre l’obiettivo principale rimane rinforzare il reparto offensivo. La sessione estiva entra nel vivo con trattative in corso e decisioni ancora da prendere.