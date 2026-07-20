ricerca sulle malattie cardiovascolari concluso il progetto toscano emile

Il progetto toscano Emile, finalizzato allo sviluppo di un modello avanzato per le malattie cardiovascolari, si è concluso con il raggiungimento degli obiettivi tecnici stabiliti. Il percorso di ricerca e sviluppo ha coinvolto competenze provenienti da settori industriali, digitali e scientifici, portando a risultati definitivi nel settore.

Firenze, 20 luglio 2026 – Si è concluso il progetto Emile – advancEd platforM atherogenIc vascuLar modEl – con il raggiungimento degli obiettivi tecnici previsti, al termine di un percorso di ricerca e sviluppo che ha riunito competenze industriali, digitali e scientifiche. Cofinanziato dal Pr Fesr Toscana 2021-2027 nell’ambito del Bando RS2 2023, Emile è stato coordinato da IVTech Srl e realizzato, anche con il supporto di Stargate Consulting srl, insieme ai partner BeeApp Srl, Giotto Biotech Srl e all’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il progetto su nuove tecnologie per la ricerca sulle malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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