malattie cardiovascolari concluso progetto emile che riduce test su animali

Notizia in breve

È stato concluso il progetto Emile, che ha ridotto l'uso di test su animali nelle fasi finali di sviluppo di farmaci, biomedicina e cosmetici. La ricerca si concentrava su malattie cardiovascolari e altre patologie, con l’obiettivo di limitare le sperimentazioni sugli animali quando i costi e i tempi sono elevati. Il progetto ha coinvolto diverse istituzioni e ha portato a nuove metodologie di test alternative.