Malattie cardiovascolari concluso progetto Emile che riduce test su animali
È stato concluso il progetto Emile, che ha ridotto l'uso di test su animali nelle fasi finali di sviluppo di farmaci, biomedicina e cosmetici. La ricerca si concentrava su malattie cardiovascolari e altre patologie, con l’obiettivo di limitare le sperimentazioni sugli animali quando i costi e i tempi sono elevati. Il progetto ha coinvolto diverse istituzioni e ha portato a nuove metodologie di test alternative.
Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Nella ricerca farmaceutica, biomedica e cosmetica molte molecole vengono escluse solo nelle fasi più avanzate della sperimentazione, quando costi e tempi sono già molto elevati. Per risolvere questo problema un aiuto viene da modelli in-vitro più predittivi, capaci di riprodurre con maggiore fedeltà le condizioni fisiologiche umane e che possono contribuire alla diffusione dei Non Animal Methods, riducendo, dove possibile, il ricorso alla sperimentazione animale. In questo contesto si inserisce il progetto Emile - advancEd platforM atherogenIc vascuLar modEl - che si è concluso con il raggiungimento degli obiettivi tecnici previsti, al termine di un percorso di ricerca e sviluppo che ha riunito competenze industriali, digitali e scientifiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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