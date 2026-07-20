Resto un moderato Il superbonus M5s? Un’assurdità costata quasi 260 miliardi

Il superbonus ha costato quasi 260 miliardi. Il professore Cottarelli critica le promesse elettorali senza copertura finanziaria, definendole irresponsabili. Quest’estate ha avviato una battaglia di trasparenza contro le promesse elettorali non sostenibili. Non ha spiegato come cambierà le cose, ma insiste sulla necessità di evitare gare a chi promette di più senza fondi.

Professor Carlo Cottarelli, quest'estate si è lanciato in una battaglia contro le promesse elettorali senza copertura finanziaria: come farà a cambiare le cose? «È una battaglia di trasparenza, per impedire che sotto elezioni parta la gara a chi la spara più grossa. Io chiedo che si spieghi nei programmi elettorali dove si prendono i soldi per fare ciò che si annuncia. È anche legittimo che sia a debito, ma bisogna dirlo prima. È una questione di serietà, né di destra, né di centro, né di sinistra. Nelle ultime due elezioni, del 2018 e 2022 sono state fatte promesse elettorali che sarebbero costate tra i 100 e i 140 miliardi all'anno. Poi, chi arriva al governo, dice sempre: Peccato, non ci sono soldi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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