redazione puglia

Un uomo è stato arrestato oggi con l’accusa di aver rapinato una farmacia nel centro cittadino. Secondo le testimonianze, il soggetto ha minacciato il personale con un coltello e si è impossessato di denaro e medicinali. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, rintracciando e fermando l’uomo nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Sono in corso accertamenti per verificare altri eventuali episodi analoghi nella zona.

Cultrice dell’editoria e professionista italiana operante nei settori dell’editoria, della formazione e della comunicazione istituzionale. È laureata in Lettere e Filosofia, con indirizzo in Editoria e Giornalismo, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nonché in Economia Aziendale, con formazione specialistica in strategie di comunicazione pubblica e sociale. Ha maturato una significativa esperienza in ambito editoriale e direzionale, ricoprendo incarichi di vertice quali direttrice editoriale della casa editrice Ad Maiora e Direttore Generale di SD&C S.r.l. CEO e Founder di Letteral-Mente nel 2017 divenuta Accademia... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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