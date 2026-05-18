Puglia trekking – sul tetto della puglia | monte Cornacchia

Domenica 24 maggio alle 10 si terrà un'escursione organizzata dal gruppo Puglia Trekking, che porterà i partecipanti sulla cima di Monte Cornacchia, il punto più elevato della regione. L’attività si svolgerà nei Monti Dauni, un’area nota per la sua natura intatta e i paesaggi rurali. L’itinerario prevede un percorso a piedi che consentirà di immergersi nel paesaggio montano e di raggiungere la vetta più alta della Puglia. La partecipazione è aperta a chi desidera esplorare il territorio in modo diretto e autentico.

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Domenica 24 maggio – ore 10.00Puglia Trekking – Sul tetto della Puglia: Monte CornacchiaUn’escursione immersa nella natura più autentica dei Monti Dauni, alla scoperta di Monte Cornacchia, la cima più alta della Puglia.Attraverseremo boschi di querce e conifere lungo un suggestivo percorso ad. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Puglia archeo trekking – il tetto di puglia: monte CornacchiaDomenica 19 aprile – ore 10:00Puglia Archeo Trekking – Il Tetto di Puglia: Monte CornacchiaUn’escursione sul punto più alto della Puglia, tra natura... Puglia archeo-trekking Monte Saraceno e aperitivo sul mareLunedì 6 (Pasquetta) – ore 09:30Puglia Archeo-Trekking Monte Saraceno + Aperitivo sul mareUn’esperienza unica per trascorrere la Pasquetta tra... Puglia, ecco i migliori percorsi di trekking tra mare e trulli. La mappaUn'esperienza di trekking che è anche un viaggio culturale: l'itinerario si snoda tra le dolci colline della Valle d'Itria, famosa in tutto il mondo per i suoi trulli, le caratteristiche costruzioni ... quotidianodipuglia.it Puglia, ecco i migliori percorsi di trekking tra mare e trulli. La mappaMacinare chilometri scoprendo posti fantastici e natura spesso incontaminata. Gli amanti del trekking lo sanno bene e la Puglia ben si presta ad essere scoperta dai camminatori: terra ricca di ... quotidianodipuglia.it