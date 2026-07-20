AGI - Il re Filippo VI di Spagna si è congratulato con la nazionale spagnola di calcio per la vittoria della sua seconda Coppa del Mondo domenica scorsa e ha dichiarato: "Oggi celebriamo un titolo, domani ricorderemo una leggenda." In un messaggio pubblicato su X, la Casa Reale ha fatto le congratulazioni sia allo staff tecnico, guidato da Luis de la Fuente, sia "a tutti i tifosi". "Questa stella è la ricompensa per una strada lunga e impegnativa, percorsa con impegno, sacrificio, perseveranza e dedizione esemplare in ogni partita" ha sottolineato il Re di Spagna nel suo messaggio. Felipe VI era presente allo stadio per assistere alla partita con la Famiglia Reale e ha aggiunto: "Avete affrontato ogni sfida con la convinzione di una grande squadra e avete portato il nome della Spagna al vertice". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Re Filippo VI di Spagna: "Oggi celebriamo un titolo, domani ricorderemo una leggenda" [VIDEO]

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