Jannik Sinner si conferma in testa al ranking ATP con la sua 81ª settimana al vertice. Dopo aver vinto a Wimbledon, il tennista altoatesino ha preso un breve periodo di pausa per recuperare. Cobolli rimane stabile nella top-10, senza cambiare posizione. La classifica di luglio 2026 mostra una leadership consolidata per Sinner, mentre altri giocatori mantengono le rispettive posizioni.

Jannik Sinner inaugura la sua 81ª settimana in vetta al ranking mondiale. Reduce dal trionfo a Wimbledon, l’altoatesino si è concesso un periodo di pausa per ricaricare le energie in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. L’obiettivo principale è rappresentato dagli US Open, ma resta da definire la programmazione che accompagnerà il numero 1 del mondo verso l’ultimo Slam dell’anno. In particolare, c’è curiosità nel capire come gestirà gli impegni di Montreal e Cincinnati, i due Masters 1000 che precedono il Major di New York. Sul fronte della classifica ATP, Sinner conserva un margine significativo: guida il ranking con 13.450 punti, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ranking ATP (20 luglio 2026): Jannik Sinner sempre sul trono, Cobolli stabile in top-10

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ATP Top 100 Rankings After Wimbledon 2026 | Jannik Sinner Still World No. 1

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