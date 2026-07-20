Raimondi | L' Inter cerca il sostituto di Dumfries ecco tutti i dettagli

Notizia in breve

L'Inter sta cercando un sostituto per Dumfries e ha puntato su Djed Spence, che resta il nome più caldo. Sullo sfondo, ci sono altri due giocatori valutati dalla società. Inoltre, si parla di un difensore centrale nel mirino del club, anche se ancora non sono stati definiti i dettagli dell’operazione. La squadra sta valutando le opzioni disponibili sul mercato per rinforzare la rosa.