Rafa Marin torna in gruppo tre azzurri restano ancora fuori

Da forzazzurri.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore del Napoli ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo aver avuto un problema contusivo-distorsivo durante una seduta precedente. Tre giocatori azzurri, invece, continuano a essere esclusi dagli allenamenti collettivi. La notizia riguarda principalmente il ritorno di Marin, che aveva saltato alcune sessioni a causa dell'infortunio. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali tempi di recupero o sui motivi dell’assenza degli altri tre giocatori.

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Buone notizie per il Napoli sul fronte Rafa Marin. Il difensore è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il problema contusivo-distorsivo accusato nella seduta di ieri. Gli accertamenti non hanno evidenziato conseguenze particolari. L’infortunio si è rivelato lieve e non dovrebbe incidere sul prosieguo della preparazione a Dimaro-Folgarida. Lo scenario resta invece più complesso per Alessandro Buongiorno. Il centrale raggiungerà Barcellona per sottoporsi a un consulto specialistico sul ginocchio destro. La visita dovrà chiarire se sarà sufficiente un percorso conservativo oppure se sarà necessario ricorrere a un intervento chirurgico. In ogni caso, il difensore non prenderà parte ai due ritiri estivi del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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