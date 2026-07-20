Adrien Rabiot torna al Milan, chiudendo così la possibilità di un trasferimento a Napoli con l’allenatore Allegri. Il calciomercato aveva ipotizzato un interesse del squadra partenopea, ma ora il centrocampista francese si prepara a vestire la maglia rossonera. La trattativa si è conclusa con l’accordo tra il giocatore e il club milanese.

Il calciomercato aveva scritto una storia romantica, ma la realtà ne racconta un’altra. Adrien Rabiot, dato a lungo come possibile rinforzo del Napoli di Allegri, ricomincia dal Milan. E la pista che lo vedeva indirizzato all’ombra del Vesuvio, a giudicare da come si sono messe le cose, sembra ormai chiusa. A ricostruire il quadro è Tuttosport. Il richiamo di Allegri, mai diventato concreto. Alla base delle voci c’era un legame reale. Massimiliano Allegri era stato il primo sponsor dello sbarco di Rabiot in rossonero, dopo averlo avuto alla Juventus, e l’addio del tecnico al Milan aveva verosimilmente lasciato al francese un po’ di dispiacere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rabiot ricomincia dal Milan: e la pista che lo vedeva a Napoli con Allegri sembra ormai chiusa

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Adrien Rabiot is Turning Milan into a TITLE Contender

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