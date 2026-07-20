Questo è il libro più richiesto nelle biblioteche di Milano | i numeri sono impressionanti

Il libro più richiesto nelle biblioteche di Milano supera ogni altra opera in termini di domanda. Le copie disponibili sono insufficienti a coprire le prenotazioni, che continuano ad aumentare. La richiesta è così elevata che il volume appare quasi introvabile. La lista delle prenotazioni si allunga senza sosta, evidenziando l’interesse crescente tra gli utenti. La situazione si ripete nelle varie strutture della città, dove l’accesso al libro risulta sempre più difficile.

C’è un libro che, nelle biblioteche di Milano, più di ogni altro, è diventato talmente richiesto che sembra essere diventato quasi introvabile. Le copie disponibili in giro, infatti, non bastano a soddisfare una domanda cresciuta esponenzialmente, mentre la lista delle prenotazioni continua ad allungarsi. Numeri sorprendenti che raccontano quanto un’opera letteraria possa trasformarsi in un vero e proprio fenomeno culturale, in grado di attirare lettori di ogni tipo. E riportando l’attenzione sull’importanza dei presidi della lettura. Il libro più richiesto nelle biblioteche di Milano è un vero e proprio fenomeno culturale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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