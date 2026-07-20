Quanti posti di lavoro crea un data center | c'è una grossa differenza tra città e provincia

Notizia in breve

Una ricerca del Georgia Tech evidenzia che i data center nelle città contribuiscono ad aumentare stipendi e occupazione, mentre nelle aree rurali i benefici sono limitati. In particolare, nelle aree metropolitane un nuovo data center può creare numerosi posti di lavoro e stimolare l’economia locale. Al contrario, in zone meno popolate l’impatto diretto sull’occupazione e sui salari è molto più contenuto, con effetti marginali sul territorio.