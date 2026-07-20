Quanti posti di lavoro crea un data center | c'è una grossa differenza tra città e provincia

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ricerca del Georgia Tech evidenzia che i data center nelle città contribuiscono ad aumentare stipendi e occupazione, mentre nelle aree rurali i benefici sono limitati. In particolare, nelle aree metropolitane un nuovo data center può creare numerosi posti di lavoro e stimolare l’economia locale. Al contrario, in zone meno popolate l’impatto diretto sull’occupazione e sui salari è molto più contenuto, con effetti marginali sul territorio.

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Una ricerca del Georgia Tech svela l'impatto economico dei data center: nelle metropoli spingono stipendi e occupazione, ma nelle zone rurali i vantaggi per il territorio rimangono marginali. Lo studio si è concentrato sullo scenario statunitense, ma può essere una preziosa lezione per il futuro del nostro Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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