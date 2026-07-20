Un’immagine creata con intelligenza artificiale mostra figure politiche italiane in un anfiteatro romano, con volti e ambientazioni ispirate all’antica Roma. La scena ha generato reazioni contrastanti tra chi la considera una provocazione e chi la vede come un’operazione artistica. La rappresentazione ha coinvolto anche un ufficiale militare, il quale ha commentato l’uso dell’IA come forma di espressione politica. Nessun personaggio reale ha partecipato alla creazione dell’immagine.

Un anfiteatro dell’antica Roma, i protagonisti della politica italiana trasformati in personaggi di un’altra epoca e una scena costruita con l’intelligenza artificiale capace di dividere l’opinione pubblica. Il video diffuso sui canali social di Roberto Vannacci non è passato inosservato e ha aperto un nuovo capitolo nel rapporto tra comunicazione politica, satira e tecnologia. Al di là del contenuto simbolico, il punto centrale è un altro: siamo davanti a un cambiamento profondo del linguaggio politico. Per decenni la politica ha utilizzato manifesti, vignette, slogan e immagini provocatorie per attirare l’attenzione e raccontare una visione del mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Quando l’IA entra nell’arena politica: il caso Vannacci e la nuova frontiera della provocazione

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