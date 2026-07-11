Un uomo di 23 anni è stato accoltellato alla fermata della metropolitana Duomo di Milano da un uomo di origine algerina, che ha agito dopo che la ragazza lo aveva guardato negli occhi. L'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni serie. L’episodio è stato segnalato come un’aggressione per motivi sconosciuti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Diranno che è matto anche l'algerino che ha accoltellato alla fermata della metropolitana Duomo di Milano una ragazza di 23 anni solo perché lei lo aveva guardato negli occhi. Le ha gridato che era islamico e non tollerava di essere fissato da una donna. Poi le ha dato la sua lezione di mascolinità araba: un pugno sulla faccia e una coltellata, dall'angolo della bocca all'orecchio, davanti alla folla che attendeva il treno della sera e guardava sgomenta. La ragazza resterà sfregiata a vita, ma almeno saprà di che pasta sono fatti certi musulmani. Sul pavimento del mezzanino del metrò, accanto alle cicche di sigaretta, giovedì sera c'erano una camicia bianca arrotolata malamente, un fazzoletto per tamponare le ferite e un panetto di ghiaccio che qualche anima pia avrà recuperato alla rinfusa sperando di congelare l'orrore di quel momento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Diranno che è matto, ma si chiama radicalismo islamico che schiaccia le donne

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