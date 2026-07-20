I sette doni dello Spirito Santo sono saggezza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Questi doni vengono attribuiti a ogni cristiano e sono considerati strumenti di guida spirituale. La saggezza permette di vedere le cose con occhi diversi, mentre l’intelletto aiuta a comprendere meglio i misteri religiosi. Il consiglio offre orientamenti, la fortezza dà coraggio, la scienza aiuta a conoscere, la pietà favorisce il rispetto e il timore di Dio ispira rispetto e reverenza.

Scopriamo la potenza e il significato profondo dei 7 doni che lo Spirito Santo offre a ogni cristiano: le vere “vele” spirituali capaci di spingere la nostra anima oltre le fatiche di ogni giorno. Spesso si sente parlare dei doni dello Spirito Santo, ma non sempre è chiaro quali siano e perché ci facciano tanto bene. Cerchiamo allora di rivederli insieme per approfondire questo grande miracolo che viene offerto dal Signore a tutti i cristiani. Si tratta di doni che ci permettono di vivere in maniera sempre più decisa una comunione profonda con Lui, affinché la Sua grazia possa esprimersi pienamente nella nostra vita. A tutti capita nella vita di sentirsi pesanti, affaticati e appesantiti dai fatti della vita, come se fossimo una barca senza motore che rischia di andare al largo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Quali sono i 7 Doni dello Spirito Santo e come possono cambiare la nostra vita

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DONI DELLO SPIRITO SANTO.....QUELLO CHE NON SAI

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