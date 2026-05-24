Pentecoste | la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa

Da quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la celebrazione di Pentecoste, si ricorda il momento in cui lo Spirito Santo discese sugli apostoli riuniti in preghiera insieme a Maria. Questo evento segna la fine del periodo pasquale e la nascita ufficiale della Chiesa. La cerimonia coinvolge preghiere e riti tradizionali, con i fedeli che partecipano per commemorare il dono divino. La ricorrenza si svolge in molte chiese con processioni e celebrazioni liturgiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pentecoste conclude il tempo pasquale e celebra la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti in preghiera con Maria. È il compimento della Pasqua di Cristo e l’evento che segna la nascita della Chiesa, inviata ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli. Secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, al cinquantesimo giorno dopo la Risurrezione si ode un fragore come di vento impetuoso; lingue come di fuoco si posano su ciascuno e tutti sono colmati di Spirito Santo. La comunità parla lingue diverse e tuttavia è compresa: è il segno della universalità della missione e dell’unità che supera ogni barriera. L’evento cristiano affonda le radici nella festa ebraica di Shavuot, memoria dell’Alleanza e delle primizie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pentecoste la discesa dello spirito santo e la nascita della chiesa
© Quotidiano.net - Pentecoste: la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pentecoste: Quando lo Spirito Santo cambiò tutto

Video Pentecoste: Quando lo Spirito Santo cambiò tutto

Notizie e thread social correlati

Pentecoste 2026: il significato della festa e la guida dello SpiritoIl 24 maggio 2026 si celebra Pentecoste, una festa cristiana che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli.

La comunità celebra la nascita della Chiesa con la solenne veglia di PentecosteA Lecce, la comunità ecclesiale si prepara a celebrare la festività di Pentecoste, evento che segna la conclusione del periodo pasquale.

Temi più discussi: Pentecoste: la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa; Pentecoste: lo Spirito Santo scende nei cuori; Festa di Pentecoste allo Spirito Santo di Taranto2; In attesa dello Spirito.

spirito santo pentecoste la discesa delloPentecoste: lo Spirito Santo scende nei cuoriPentecoste, la festa dello Spirito Santo: origini ebraiche, significato cristiano, simboli e tradizioni della Chiesa fin dalle origini ... interris.it

spirito santo pentecoste la discesa delloChe cos’è la Pentecoste? Origini, significato della festa e simboli dello Spirito SantoChe cos’è la Pentecoste? Scopri le origini ebraiche della festa, il racconto degli Atti degli Apostoli, il significato dello Spirito Santo e i suoi sette doni ... famigliacristiana.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web