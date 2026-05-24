Pentecoste conclude il tempo pasquale e celebra la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti in preghiera con Maria. È il compimento della Pasqua di Cristo e l’evento che segna la nascita della Chiesa, inviata ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli. Secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, al cinquantesimo giorno dopo la Risurrezione si ode un fragore come di vento impetuoso; lingue come di fuoco si posano su ciascuno e tutti sono colmati di Spirito Santo. La comunità parla lingue diverse e tuttavia è compresa: è il segno della universalità della missione e dell’unità che supera ogni barriera. L’evento cristiano affonda le radici nella festa ebraica di Shavuot, memoria dell’Alleanza e delle primizie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pentecoste: la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pentecoste: Quando lo Spirito Santo cambiò tutto

Notizie e thread social correlati

Pentecoste 2026: il significato della festa e la guida dello SpiritoIl 24 maggio 2026 si celebra Pentecoste, una festa cristiana che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli.

La comunità celebra la nascita della Chiesa con la solenne veglia di PentecosteA Lecce, la comunità ecclesiale si prepara a celebrare la festività di Pentecoste, evento che segna la conclusione del periodo pasquale.

Temi più discussi: Pentecoste: la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa; Pentecoste: lo Spirito Santo scende nei cuori; Festa di Pentecoste allo Spirito Santo di Taranto2; In attesa dello Spirito.

#Pentecoste 24 maggio ,PENTECOSTE,la festa che ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli. Manzoni scrisse l’inno sacro per celebrare la nascita della Chiesa intesa come comunità universale di fratelli uniti nel messaggio di salvezza e x.com

Pentecoste: lo Spirito Santo scende nei cuoriPentecoste, la festa dello Spirito Santo: origini ebraiche, significato cristiano, simboli e tradizioni della Chiesa fin dalle origini ... interris.it

Piani per la Pentecoste? reddit

Che cos’è la Pentecoste? Origini, significato della festa e simboli dello Spirito SantoChe cos’è la Pentecoste? Scopri le origini ebraiche della festa, il racconto degli Atti degli Apostoli, il significato dello Spirito Santo e i suoi sette doni ... famigliacristiana.it