Durante la riunione della NATO ad Ankara, Putin è stato indicato come il principale problema militare per l’Europa. La alleanza ha raccomandato agli stati membri di investire fino al 5% del PIL nella difesa per fronteggiare questa minaccia. La discussione si è concentrata sulla necessità di rafforzare le capacità militari europee, senza menzionare altri specifici dettagli o sviluppi.

Si è da poco conclusa la riunione della NATO ad Ankara, dove Vladimir Putin è stato indicato come il principale problema militare per l’Europa, che, per prepararsi al peggio, dovrebbe investire fino al 5% del PIL nella difesa. La Spagna si è già dissociata, ignorando lo stato di quasi collasso delle democrazie occidentali e i loro esplosivi debiti. La spesa in armamenti deve poter arricchire le aziende belliche degli Stati Uniti e già Eisenhower, nel suo discorso di commiato del 1961, aveva messo in guardia dal pericolo dell’alleanza tra industria bellica, politica e, diremmo oggi, finanza, quale possibile minaccia per la democrazia. La... 🔗 Leggi su Api.follow.it

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