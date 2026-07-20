Puglia caldo | superati i 40 gradi fra Murgia barese e tarantino Azienda abbigliamento di Martina Franca uscita dal lavoro due ore prima per la temperatura eccessiva
In Puglia, le temperature hanno superato i 40 gradi in diverse località, con Grottaglie a 40,3 e Gravina in Puglia a 40,1. A Altamura si sono registrati valori leggermente inferiori. Anche nel Foggiano si sono raggiunte temperature vicine ai 40 gradi. La giornata è stata segnata da un codice rosso per ondate di calore, con molte persone che hanno deciso di uscire prima dal lavoro a causa delle alte temperature.
Grottaglie 40,3 gradi. Gravina in Puglia 40,1. Altamura un paio di decimi in meno. Anche nel foggiano ci si è avvicinati ai 40 in varie località, in questa giornata di codice rosso per Bari in tema di ondate di calore, emblema di una Puglia che è alle prese, da nord a sud, con temperature molto elevate. Oggi a Martina Franca sfiorati i 38 gradi, più caldo che a Taranto. Proprio a Martina Franca un’azienda del settore abbigliamento ha fermato l’attività alle 15, due ore prima del consueto. Chissà in quante altre imprese sia avvenuto, anche considerata l’ordinanza regionale, comunque è rilevante evidenziare il rispetto dei lavoratori. ... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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