Puglia caldo | superati i 40 gradi fra Murgia barese e tarantino Azienda abbigliamento di Martina Franca uscita dal lavoro due ore prima per la temperatura eccessiva

Notizia in breve

In Puglia, le temperature hanno superato i 40 gradi in diverse località, con Grottaglie a 40,3 e Gravina in Puglia a 40,1. A Altamura si sono registrati valori leggermente inferiori. Anche nel Foggiano si sono raggiunte temperature vicine ai 40 gradi. La giornata è stata segnata da un codice rosso per ondate di calore, con molte persone che hanno deciso di uscire prima dal lavoro a causa delle alte temperature.