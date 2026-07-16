Nel primo pomeriggio, le temperature in Puglia hanno raggiunto valori elevati, con umidità elevata che le ha fatte sembrare ancora più alte. Le temperature sono risultate da febbre, ma non hanno superato i 40 gradi. La zona interessata comprende sia il foggiano che il Salento.

Il primo pomeriggio come di consueto è stato caratterizzato dalle temperature più alte. Con una umidità tale da farle sembrare ancora maggiori. Dal foggiano al Salento ci sono località in cui si sono superati i 38 gradi, come Collepasso, Mottola o borgo Libertà secondo i rilevatori della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine che pubblichiamo). Comunque non si sono toccati i 40 gradi. Fra le città campione in tutta Italia, oggi Bari è in codice giallo e lo sarà anche domani, mentre sono in allerta rossa quindici città e domani saranno sedici. L'articolo Puglia, caldo: temperatura da febbre ma non a 40 Dal foggiano al Salento proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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