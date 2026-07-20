Alle 10 del mattino, in una giornata calda e umida, decine di persone si sono radunate in piazza dei Miracoli. La protesta animalista si è concentrata contro lo sfruttamento dei cavalli impiegati per i tour turistici, con manifestanti che hanno chiesto di fermare questa pratica. La piazza è molto frequentata da visitatori che, prima di affrontare il caldo, si fermano a scattare foto davanti alla Torre pendente.

Pisa, 20 luglio 2026 – Dieci del mattino. Il caldo è già torrido e l’umidità si attacca addosso. I turisti raggiungono piazza dei Miracoli sul presto per fare il classico tour dei monumenti e concedersi l’iconico – quanto inflazionato – selfie sotto alla Torre pendente, prima che le temperature si alzino ulteriormente. Di consuetudine, i vetturini arrivano da Porta a Lucca a bordo delle carrozze trainate dai cavalli e si piazzano all’angolo con via Santa Maria, in attesa dei clienti. L’assenza . Ieri mattina non si sono presentati, un’assenza giustificata probabilmente dal fatto che alle 10, per l’appunto, un gruppo di attivisti per i diritti degli animali, armato di bandiere e manifesti contro lo sfruttamento dei cavalli, era già lì a protestare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protesta animalista alla Torre: “Stop allo sfruttamento dei cavalli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E’ già scattato il conto alla rovescia per il 150esimo Palio. Stop all’iscrizione dei cavalli. Raggiunto il numero massimoLe iscrizioni dei cavalli per il 150esimo Palio di Casole d’Elsa sono state chiuse, raggiungendo il numero massimo consentito.

Torre Annunziata, partiti i lavori allo stadio Giraud per l’adeguamento alla Serie CA Torre Annunziata sono iniziati i lavori di ristrutturazione allo stadio Giraud, con interventi su panchine, sistemi di videosorveglianza e torri...