Prorogata l’allerta meteo per il rischio da ondata di calore

L’allerta meteo per il rischio di ondata di calore è stata prorogata di 41 ore, fino alle 17:00 di mercoledì 22 luglio. La Protezione Civile Regionale ha esteso la comunicazione a seguito delle condizioni climatiche previste. La proroga riguarda tutte le aree interessate dal precedente avviso. Non sono state apportate modifiche alle misure di prevenzione già indicate. La comunicazione si rivolge alla popolazione per adottare eventuali precauzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata prorogata di ulteriori 41 ore, a partire dalle ore dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 20 luglio, l’allerta per il rischio da ondata di calore da parte della Protezione Civile Regionale. Conseguentemente il sindaco Clemente Mastella invita la popolazione tutta ad attenersi all’osservanza delle seguenti regole comportamentali: Inoltre, raccomanda Infine il sindaco Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09:00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata a prevenire l’ipertermia causata dal calore, dall’umidità e dalla scarsa qualità dell’aria, le stazioni di Posta site in Benevento alla via Fratelli Rosselli e alla via San Pasquale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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