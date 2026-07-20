Anne Hathaway ha dichiarato che, nel futuro, avrà il suo terzo figlio prima di pensare a un terzo film della saga. L’attrice, nota per il ruolo di una principessa diventata regina, ha detto che il resto può aspettare. Non ha fornito dettagli sui tempi, ma ha sottolineato che al momento la priorità è la famiglia.

Chi non ricorda l’ Anne Hataway nel primo Princess Diaries diventare una splendida principessa? L’attrice premio Oscar non dimentica la sua Mia Thermopolis ma crede che, almeno per il momento, saprà aspettare. Vediamo le parole dell’attrice su Princess Diaries 3 e sul futuro della saga. Ultimi aggiornamenti. Anne Hathaway sta dando un aggiornamento su The Princess Diaries 3 dopo anni di sviluppo. In una nuova intervista, Hathaway ha rivelato che la sceneggiatura su cui avevano lavorato doveva essere ‘rottamata’ per una nuova direzione e che aveva, tutto il team, avuto una “svolta”. Qualcosa di più grande però sembra essere cambiato. Vediamo come. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Princess Diaries 3’: Anne Hathaway parla del futuro della saga: “Avrò il mio terzo figlio, il resto può aspettare”

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Princess Diaries 3 (2026) Anne Hathaway & Chris Pine

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