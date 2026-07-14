Anne Hathaway, 43 anni, annuncia di essere incinta del suo terzo figlio. La gravidanza, arrivata all’ultimo minuto, ha sorpreso lei e il marito. In passato, l’attrice ha parlato di difficoltà legate all’infertilità e di un aborto spontaneo.

D'altronde l'attrice non ha mai nascosto quanto sia stato difficile, per lei, diventare madre. In passato, infatti, ha parlato pubblicamente sia dei suoi problemi di infertilità che del dramma di un aborto spontaneo. Nel 2019, quando era in attesa del secondogenito Jack, condividendo su Instagram una foto del suo pancione allo specchio aveva scritto: «Per tutti quelli che attraversano l’inferno dell’infertilità e del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Sono con voi, sorelle». Sempre in quel periodo, in un'intervista, Anne aveva ha affermato che, per molte donne, il «momento felice» della gravidanza è solo «una parte della storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway, incinta del terzo figlio a 43 anni, rivela: «Questa gravidanza dell'ultimo secondo ha scioccato sia me che mio marito»

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Anne Hathaway è incinta del suo terzo figlio | Golden Hour

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